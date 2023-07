Attentats en Cisjordanie : que cherche le Hamas ?

La succession de Mahmoud Abbas justifie ce regain d'activités terroristes du Hamas

Les récents attentats de Tekoa, Eli, Kedumim ou encore Tel-Aviv marquent une recrudescence des activités terroristes du Hamas en Israël et en Cisjordanie. Le calme relatif dans la bande de Gaza de ces dernières semaines contraste avec les attaques qui ne cessent, en parallèle. Pour Raphaël Jerusalmy, ancien officier du renseignement militaire, l'explication est simple: le Hamas étend ses activités terroristes vers la Cisjordanie (Judée-Samarie), tout en maintenant le calme sur Gaza pour profiter des avantages socio-humanitaires dont bénéficie la bande de territoire. "Ils essaient de préserver le calme à Gaza, mais en contrepartie, ils appuient sur l'accélérateur en Cisjordanie afin de justifier leur image d'ennemi d'Israël et de libérateur des terres palestiniennes", explique-t-il à i24NEWS.

AP Photo/Adel Hana Des membres du Hamas à Gaza

Par ailleurs, la guerre de succession au chef de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui approche à grands pas, pousse le groupe terroriste à s'assurer une popularité solide auprès de la jeunesse palestinienne et même chez certains Arabes israéliens. Le Hamas vise ainsi à se démarquer de son rival le Jihad islamique, ou même de l'OLP, pour justifier sa place au poste suprême, en incitant les jeunes à commettre des attentats via les réseaux sociaux. "La succession de Mahmoud Abbas justifie ce regain d'activités terroristes", affirme M. Jerusalmy.

SAIF DAHLAH / AFP Des personnes agitent des drapeaux palestiniens et tiennent une photo du dirigeant palestinien Mahmoud Abbas à Jénine

L'autre élément sur cet échiquier terroriste est l'Iran, dont l'influence ne cesse de croitre dans la région, et qui envisage l'ouverture d'un front sud à Gaza en cas d'un conflit. "Sa marque se substitue à celle du Qatar ou d'autres pays arabes beaucoup plus pacifiques", constate M. Jérusalmy.

Les factions terroristes dans leur ensemble doivent, quoi qu'il en soit, se frotter les mains devant un pays plus divisé que jamais sur le texte sur la réforme judiciaire. Aussi, les appels au refus de servir prôné par les réservistes des unités les plus prestigieuses de l'armée israélienne, renvoient une image de chaos et de faiblesse qui pourrait encourager encore les groupes terroristes.

Depuis janvier 2023, les attentats palestiniens en Israël et Cisjordanie, ont coûté la vie à 25 personnes.