C'est après avoir appris qu'elle était israélienne que deux hommes avec qui elle était en contact ont décidé de l'enlever

Si on sait qu'Elizabeth Tsurkov a été enlevée en mars dernier en Irak, les circonstances exactes de sa disparition restent jusqu'ici assez floues. On ignore notamment comment le groupe affilé au Hezbollah responsable de son kidnapping a pu savoir que la chercheuse israélienne se trouvait à Bagdad.

De nouveaux détails révélés par des sources de renseignement arabes permettent toutefois de mieux comprendre ce qui s'est passé. D'après celles-ci, c'est Elizabeth Tsurkov elle-même qui a initié la rencontre avec ses ravisseurs, après s'être adressée à un chiite nommé Ahmed Alewani afin qu'il ouvre un canal de communication avec son fils, David Muhammad Alewani, un haut responsable du Hezbollah en Irak.

C'est lors de leur deuxième rencontre avec la chercheuse, en découvrant qu'elle était israélienne, que les deux hommes ont décidé de la kidnapper. Selon ces sources, il y a eu au moins une tentative de déplacer Elizabeth par voie terrestre jusqu'en Iran. On ne sait pas si cette tentative a réussi.

Elizabeth Tsurkov est une chercheuse connue au Moyen-Orient qui possède la nationalité israélienne et russe, également chargée de recherche à l'Institute for Foreign Policy Research de Philadelphie. Elle est entrée en Irak avec un passeport russe et s'est d'abord rendue au Kurdistan avant de rejoindre Bagdad. Elle est détenue depuis par une milice chiite du nom de Ta'ab Hezbollah.

De multiples efforts sont déployés par la diplomatie israélienne afin d'obtenir sa libération. Après avoir rendu sa disparition publique il y a deux semaines, le bureau du Premier Ministre a indiqué qu'Elizabeth Tsurkov était en vie, et qu'Israël considérait l'Irak "comme responsable de son sort et de sa sécurité." Il a également été précisé que la chercheuse s'était rendue dans le pays dans le cadre de sa thèse de doctorat et de recherches universitaires pour le compte de l'Université de Princeton aux États-Unis. "L'incident est traité par les autorités compétentes de l'État d'Israël, soucieuses de la sécurité et du bien-être d'Elizabeth Tsurkov", a encore affirmé le bureau du Premier ministre.