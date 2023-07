Le Hezbollah publie une vidéo simulant l'attaque d'une base militaire israélienne

La séquence de six minutes a été publiée par la branche médiatique du mouvement terroriste, pour marquer le 17e anniversaire de la guerre du Liban de 2006

Le Hezbollah a diffusé dimanche soir une vidéo simulant une attaque contre une base militaire israélienne à la frontière nord avec le Liban.

La séquence, de six minutes, a été publiée par la branche médiatique du mouvement terroriste, pour marquer le 17e anniversaire de la guerre du Liban de 2006. La vidéo, intitulée "Personne ne peut vous vaincre", montre une frappe simulée de chars et de véhicules israéliens avec des roquettes et l'assaut de la base israélienne par des membres du Hezbollah, qui y érigent les drapeaux du groupe.

Il montre ensuite les terroristes simulant l'explosion de l'avant-poste avec des soldats israéliens piégés à l'intérieur. Le dernier plan montre une phrase du Coran "Si Allah vous aide, personne ne peut vous vaincre" écrite en hébreu, arabe et anglais.

AP Photo/Mohammed Zaatari Des enfants font du vélo devant une affiche du chef du Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah dans le village de Marwaheen, au sud du Liban.

Les images ont été diffusées dans un contexte de tensions accrues à la frontière israélo-libanaise. Il y a plus de deux mois, le Hezbollah a installé un avant-poste sur le territoire israélien, mais a ensuite démantelé l'une des deux tentes, selon les médias arabes.

(AP Photo/Hussein Malla) Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah speaks at a ceremony to mark the seventh anniversary death of Hezbollah's top commander Mustafa Badreddine, in the southern suburbs of Beirut, Lebanon.

Samedi, de nouveaux affrontements ont éclaté à la frontière alors que Tsahal a utilisé des mesures de dispersion des foules lors d'une visite des fermes de Shebaa par un législateur libanais, accompagné de journalistes locaux. Plus tôt mercredi, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah a revendiqué la victoire du groupe dans la guerre du Liban de 2006 et a déclaré que "si Israël agit contre nous, nous ne resterons pas assis en silence".