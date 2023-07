Emirats : quatre médailles aux Olympiades internationales de biologie pour l’équipe d’Israël

"La délégation a été formée à l'Université de Tel-Aviv pour les jeunes par une équipe d’entraîneurs, tous doctorants"

L'équipe d’Israël de biologie formée à l'Université pour les jeunes et à la Faculté des sciences de la vie de l'Université de Tel-Aviv, a remporté deux médailles d’argent et deux de bronze aux 34e Olympiades internationales de biologie qui se sont tenues à Al Ain aux Emirats Arabes Unis du 2 au 11 juillet 2023, a rapporté l'Université de Tel-Aviv dans un communiqué. L’équipe a été entraînée par les doctorants Divsha Sher (entraîneur principal), Avinoam Ratzavi, Veronika Lerman, Shay Adar, Reem Abu Rass et Hila Zohar.

Aux Olympiades ont pris part 316 participants de 79 pays. L'équipe israélienne, qui y participait pour la deuxième fois, comprenait les lycéens Nadav Kvit, Shalev Waksman, Sivan Levin et Daniel Zak.

"Je félicite les membres de la jeune et talentueuse équipe pour leur impressionnante victoire, résultat direct de leur travail acharné et de leur énorme talent, qui nous assure un avenir prometteur dans le monde de la recherche en biologie", a déclaré le Prof. Azam.

"La délégation a été formée à l'Université de Tel-Aviv pour les jeunes par une équipe d’entraîneurs, tous doctorants dans divers laboratoires de la Faculté des sciences de la vie, dirigée avec un grand dévouement et beaucoup de talent par le Dr. Yair Pozniak, entraîneur-chef de l'équipe et éducateur dans l’âme", a ajouté la Directrice de l'Université de Tel-Aviv pour les jeunes, Dorit Sussman.