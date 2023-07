L'Autorité palestinienne arrête cinq terroristes du Jihad islamique à Jénine

Il n'y a eu aucun commentaire immédiat d'Israël sur les arrestations signalées

Le groupe terroriste Jihad islamique palestinien a déclaré que les forces de sécurité palestiniennes avaient arrêté cinq autres de ses membres à Jénine pendant la nuit, soulignant les divisions entre les groupes en Cisjordanie deux semaines après qu'Israël y a lancé une opération antiterroriste de grande envergure.

Israël a pressé l'Autorité palestinienne de prendre des mesures plus sévères contre le Jihad islamique et le Hamas soutenus par l'Iran, qui contrôle la bande de Gaza et a également des combattants en Cisjordanie.

Il n'y a eu aucun commentaire immédiat d'Israël sur les arrestations signalées, ni des forces de sécurité de l'Autorité palestinienne (AP), qui exerce une gouvernance limitée dans certaines parties de la Cisjordanie.

Nasser Ishtayeh/Flash90 Jénine

La ville de Jénine et l'immense camp de réfugiés attenant ont été au cœur d'une escalade de la violence à travers la Cisjordanie.

Des groupes militants ont accusé l'Autorité palestinienne de faiblesse et "de ne pas en faire assez pour tenir tête à Israël."

Israël fait face à une vague quotidienne d'attentats contre les civils et les soldats dans les implantations juives en Cisjordanie et dans les villes israéliennes.