Koweït : 77% de la population est en surpoids

Le taux d'obésité chez les adultes au Koweït devrait atteindre 52% d'ici 2035

Le Koweït est le premier pays du monde arabe touché par le surpoids avec 77% de sa population concernés, en particulier chez les 18-29 ans, indique le chef de l'administration de l'amélioration de la santé au ministère de la Santé, le Dr Abeer Al-Bahouh.

Ronaldo Schemidt / AFP Illustration: personne en surpoids

Le taux d'obésité devrait être le plus élevé chez les enfants et les adolescents, passant de 10% à 20% chez les garçons de 2020 à 2035, tandis que le pourcentage chez les filles passera de 8 à 18%. Le Dr Al-Bahouh a mis en garde contre les risques que l'obésité pose pour la santé, notamment les maladies cardiaques et cardiovasculaires, le diabète et l'hypertension. Elle a ajouté que l'obésité est la cinquième cause de décès dans le pays.

MIGUEL RIOPA (AFP/File) Obésité

Selon les statistiques locales et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), un adulte sur cinq souffre d'obésité extrême dans le Golfe, et le taux d'obésité chez les adultes au Koweït devrait atteindre 52% d'ici 2035. Dans un rapport publié en octobre 2022, l'OMS a averti que "près de 500 millions de personnes développeront" des maladies "imputables à l'inactivité physique d'ici à 2030" et a appelé les gouvernements à "prendre des mesures urgentes".

Yasser Al-Zayyat / AFP Des enfants à Koweit city

Selon l’International Diabetes Federation (IDF), le Koweït est le 3ème pays au monde comportant le plus de cas de diabète. Les prévisions estiment à un million les cas de diabète en 2045, le taux de nouveaux cas chez les enfants de moins de 15 ans étant de 37,1/100000.

Selon un rapport du ministère de l'économie français sur l'exportation de médicaments au Koweit, les mauvaises pratiques alimentaires sont largement en cause, 92 % des Koweïtiens déclarant manger dans un restaurant fast-food au moins une fois par semaine et 43,5 % 3 à 4 fois par semaine selon une étude de l’Arab center for nutrition.