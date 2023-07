Gaza : des activistes demandent qu'Elizabeth Tzurkov soit "échangée" contre 5 000 prisonniers palestiniens

"La liberté de 5 000 prisonniers dépend d'Allah et d'un processus d'échange de prisonniers que vous pouvez mettre en œuvre"

Les informations parues dans les médias arabes et étrangers sur l'enlèvement d'Elizabeth Tsurkov ont conduit les Palestiniens de Gaza à y voir une opportunité d'échange de prisonniers. Des militants et des membres du Comité des prisonniers palestiniens ont ainsi appelé à ce que tout accord éventuel pour le retour de la chercheuse russo-israélienne, enlevée en Irak, inclue la libération de détenus palestiniens.

Ahmad Mohamad / AFP (FILES) This picture provided late on July 5, 2023 by Syrian journalist Ahmad Mohamad who took the photo in Istanbul on May 26, 2017, shows Israeli-Russian academic Elizabeth Tsurkov who had been missing in Iraq for months.

Ces militants, accompagnés de familles de détenus, ont organisé un rassemblement devant le siège de la Croix-Rouge dans la bande de Gaza, brandissant la photo d'Elizabeth Tsurkov aux côtés de celles de terroristes palestiniens, pour exiger que l'Irak fasse pression sur Israël afin qu'il accepte un accord d'échange. Des détenus libérés et des représentants politiques des factions palestiniennes ont également participé à la manifestation.

Le coordinateur du comité des prisonniers, Zaki Dababash, s'est directement adressé aux ravisseurs de la chercheuse, déclarant : "La liberté de 5 000 prisonniers dépend d'Allah et d'un processus d'échange de prisonniers que vous pouvez mettre en œuvre." Il s'agit pour l'heure d'une initiative locale d'activistes politiques et de proches de prisonniers palestiniens, et non de revendications officielles du Hamas ou du Jihad islamique, qui n'ont encore émis aucun commentaire concernant cet enlèvement.