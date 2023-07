Israël : budget "sans précédent" alloué à la préservation des sites archéologiques en Cisjordanie

"Il suffit de planter une bêche dans le sol en Judée-Samarie pour découvrir les profondes racines du peuple juif en Israël"

Le gouvernement israélien a approuvé lundi un montant initial de 120 millions de shekels pour financer un vaste plan de préservation des sites archéologiques dans la zone C de la Cisjordanie, au nombre desquels les vestiges des palais maccabées à la périphérie de la ville palestinienne de Jéricho.

"Le gouvernement va investir un budget important dans la réhabilitation et la préservation des sites du patrimoine en Judée-Samarie, prévoyant notamment l'utilisation de caméras et de drones", a déclaré Benjamin Netanyahou avant la réunion du cabinet de lundi, soulignant que cette initiative était "sans précédent". Sur cette somme, 17 millions de shekels seront alloués à "la restauration des sites archéologiques endommagés par les Palestiniens", a indiqué le Premier ministre, ajoutant : "Dans tous les coins de Judée et de Samarie, il suffit de planter une bêche dans le sol pour découvrir des découvertes archéologiques qui attestent des profondes racines du peuple juif en Terre d'Israël."

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a salué la décision, notant qu'avec le plan de 30 millions de shekels déjà adopté plus tôt cette année pour moderniser le site de Sebastia, le gouvernement avait tenu sa promesse de dépenser 150 millions de shekels au total pour "renforcer la protection des sites antiques en Judée-Samarie".

Shlomo Neeman, le chef du Conseil de Yesha représentant les autorités locales de Cisjordanie, s'est égalemet félicité de cette initiative : "C'est une nouvelle importante pour notre patrimoine national en Judée-Samarie, qui nécessite d'énormes investissements afin de mettre fin au pillage et à la destruction à grande échelle menés par l'Autorité palestinienne. Nous espérons que le renforcement et le développement de ces sites empêcheront l'effacement intentionnel de milliers d'années de notre histoire, et qu'ils permettront de relier la Judée et la Samarie à toute la génération future de l'État d'Israël."

Il existe environ 3 000 sites antiques en Cisjordanie, dont 80 % se trouvent dans la zone C sous contrôle militaire et civil de Tsahal. Mohammed Shtayyeh, le Premier ministre de l'Autorité palestinienne qui soutient que toute la zone C devrait se trouver à l'intérieur des frontières définitives d'un État palestinien, a accusé Israël de tenter de s'emparer de ces sites pour contrecarrer la souveraineté palestinienne dans cette zone, appelant l'UNESCO à intervenir.

Le groupe archéologique de gauche Emek Shaveh a quant à lui accusé Israël "de se servir de l'archéologie comme d'une arme pour justifier les implantations touristiques qui enracinent et étendent l'occupation, et qui sont devenues un élément central des mesures prises par le gouvernement actuel pour faire avancer l'annexion".