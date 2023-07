Syrie : frappe aérienne attribuée à Israël dans la région de Damas

Selon un groupe d’opposition syrien, l'attaque visait des sites militaires et des entrepôts de l'organisation terroriste du Hezbollah

Les médias syriens ont rapporté mercredi matin tôt qu'Israël avait attaqué des cibles dans la région de Damas peu après minuit. L'agence de presse syrienne SANA a déclaré que les missiles avaient été lancés depuis la région du Golan et précisé que le système de défense aérienne de l'armée syrienne les avait presque tous interceptés. L'Observatoire de surveillance des droits de l'homme, groupe d’opposition syrien, a indiqué à Al-Hadath News que deux miliciens pro-iraniens et un soldat syrien ont été tués. L'attaque visait des sites militaires et des entrepôts de l'organisation terroriste du Hezbollah, a ajouté l'organisme.

Il y a deux semaines, un missile anti-aérien a été tiré depuis la Syrie vers le territoire israélien, explosant en vol. En réponse, l’armée israélienne a frappé le site du lancement du missile ainsi que d’autres cibles. Quelques jours plus tard, des avions de chasse israéliens ont visé des entrepôts d’armes en provenance d’Iran dans la région de Damas.

La télévision d'État syrienne a fait état il y a un mois d'une autre attaque de l'armée de l'air israélienne dans la région de Damas. Un soldat avait été blessé et des dommages matériels causés. Un communiqué militaire syrien avait également indiqué qu'aux premières heures de la nuit, l'armée de l'air israélienne venant du Golan, avait attaqué plusieurs positions dans le sud-ouest de la capitale. La défense aérienne avait été activée et plusieurs missiles attribués à Israël interceptés.

SANA via AP Des missiles volant dans le ciel près de l'aéroport international de Damas, en Syrie

Israël commente rarement les attaques qui lui sont attribuées, bien que Jérusalem a déclaré qu'elle ne tolérerait pas un renforcement des milices soutenues par l'Iran, à sa frontière avec la Syrie. Les tensions avec le Hezbollah ont également augmenté côté libanais, le groupe chiite soutenu par l'Iran ayant notamment provoqué des affrontements entre des foules de Libanais et l'armée israélienne le long de la frontière israélo-libanaise le week-end dernier.