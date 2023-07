Tensions Arabie saoudite- Émirats : MBS et MBZ ne se "parleraient plus"

Les USA craignent que ces tensions ne nuisent à la perspective d'un élargissement de la normalisation entre Israël et d'autres pays musulmans

Le Wall Street Journal a fait état mercredi matin d’une détérioration majeure des relations entre le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane (MBS) et le président des Émirats Arabes Unis, Mohammed ben Zayed (MBZ), deux des dirigeants les plus puissants et les plus influents du Moyen-Orient.

SPA / AFP Zelensky et le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed Ben Salmane

Les deux leaders, longtemps considérés comme des partenaires et des alliés politiques, n'ont pas échangé un mot depuis plus de six mois et évitent délibérément de se rencontrer.

MBS et MBZ seraient en désaccord sur de nombreux points, notamment l’Iran, les relations avec la Russie et les États-Unis, ou la guere au Yemen. Plusieurs experts estiment que le conflit entre les deux dirigeants devrait même s’accentuer.

BERTRAND GUAY / AFP Le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane

Des responsables américains ont exprimé la crainte que ces tensions ne rendent encore plus difficile la création d'une alliance sécuritaire contre l'Iran. Ils craignent en outre que cela n’ait un effet négatif sur la perspective d'un élargissement de la normalisation entre Israël et d'autres pays musulmans, l'Arabie saoudite en tête. Selon les Américains, le conflit entre les deux hommes pourrait également retarder la fin de la guerre civile au Yémen qui dure depuis huit ans.

AP Photo/Evan Vucci Le président émirati Mohammed ben Zayed al-Nahyane

MBS s'efforce de faire de son pays un acteur incontournable de la région. Il a notamment récemment fait pression sur de nombreuses entreprises occidentales pour qu’elles déplacent leurs bureaux de Dubaï à Riyad. De son côté, MBZ a accusé l’Arabie saoudite de s'être trop rapprochée de la Russie et de sa politique pétrolière, qui vise à réduire la production mondiale de pétrole et à maintenir des prix élevés, profitant à Moscou, frappée par des sanctions internationales. "Ils nous ont planté un couteau dans le dos", a clamé MBS à ce propos. MBZ a également critiqué le rapprochement avec l'Iran, décidé sans consulter les Émirats arabes unis.

Pavel Bednyakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Le président russe Vladimir Poutine (à droite) et le président des Émirats arabes unis, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se saluent avant leurs entretiens à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 11 octobre 2022

"MBS ne l'aime pas (MBZ) et veut le lui montrer", a déclaré Douglas London, ancien de la CIA, au Wall Street Journal. Des responsables du Golfe ont déclaré que Mohammed ben Salmane a désormais le sentiment que le président des Émirats arabes unis "l'a entraîné dans des conflits destructeurs qui servent les intérêts des Émirats arabes unis et non de l'Arabie saoudite", comme au sujet de la guerre civile au Yémen. "Je ne peux plus leur faire confiance", a clamé MBS.