L'Arabie saoudite et l'Iran renforceront leurs liens économiques malgré leurs divergences politiques (Téhéran)

L'Arabie saoudite et l'Iran ont convenu de renforcer leurs relations économiques malgré des désaccords politiques persistants, a déclaré mardi le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian. "Mon homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan, et moi avons convenu que nous devrions, à ce stade, intensifier la coopération commerciale, économique et d'investissement entre nos deux pays, et ce, malgré l'existence de désaccords politiques sur certains sujets", a affirmé M. Amir-Abdollahian lors d'une interview accordée à la télévision publique iranienne.

Téhéran souhaite une "coopération économique stable qui conduira à la prospérité économique des deux parties", a-t-il souligné, ajoutant que de tels efforts de collaboration "contribueront à la stabilité" du processus de rapprochement avec Riyad.

Atta KENARE / AFP Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian listens during a press conference in Tehran, Iran.

L'Arabie saoudite et l'Iran ont annoncé en mars qu'ils étaient parvenus à un accord, négocié par la Chine, pour rétablir leurs relations diplomatiques après sept ans d'absence de liens officiels. Dans le cadre de cet accord, Riyad et Téhéran ont accepté de rouvrir les ambassades et les consulats dans leurs territoires respectifs et de mettre en œuvre les accords de sécurité et de coopération économique signés il y a plus de 20 ans.

M. Amir-Abdollahian a annoncé que l'ambassadeur iranien en Arabie saoudite se rendra à Riyad "dans les prochains jours", marquant une nouvelle avancée dans les relations bilatérales depuis la réouverture de l'ambassade iranienne à Riyad le mois dernier. Cependant, la date de réouverture de l'ambassade saoudienne à Téhéran demeure encore incertaine.