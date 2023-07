Cisjordanie : un Palestinien tué dans des heurts à Naplouse

Plusieurs personnes ont été blessées

Le ministère palestinien de la Santé a fait état d'un Palestinien tué et de quatre blessés, dont deux dans un état grave, lors d'affrontements mercredi soir avec l'armée israélienne à l'est de Naplouse, lors de l'arrivée de fidèles juifs au tombeau de Joseph en Cisjordanie.

JAAFAR ASHTIYEH/AFP/GettyImages Ville de Naplouse (archives)

Les forces de sécurité israéliennes ont opéré dans la ville de Cisjordanie pour protéger la visite des fidèles juifs au tombeau de Joseph, le site du chef biblique qui aurait été enterré à Naplouse. Des heurts ont alors éclaté entre Palestiniens et soldats de Tsahal.

Par ailleurs, les soldats de Tsahal et les forces du Shin Bet ont arrêté cinq personnes recherchées dans toute la Cisjordanie et des armes ont été confisquées.

Les forces de Tsahal ont localisé et confisqué une arme de type Carlo et un chargeur dans le village de Beit Or. Au cours de l'activité dans le village de Beit Pajer, des suspects ont jeté des pierres et lancé des cocktails Molotov sur les forces qui ont riposté en prenant des mesures pour disperser les manifestations, et des coups de feu ont également été entendus dans la région.

Au cours de l'activité dans le village d'Abidiya, des suspects ont lancé des pierres sur les forces qui ont riposté par des mesures anti-émeutes.

IDF Opération à Naplouse

La région connaît un regain de violence particulièrement accrue ces derniers temps. De nombreux attentats palestiniens visent les soldats et les civils israéliens de manière quasi quotidienne depuis des mois. L'armée israélienne mène régulièrement des opérations antiterroristes en Cisjordanie pour déjouer les attaques prévues sur le sol israélien.