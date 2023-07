L'Arabie saoudite passe une importante commande de drones armés à la Turquie

L'accord vise à "améliorer la préparation des forces armées du Royaume et à renforcer ses capacités de défense et de fabrication"

Le ministre saoudien de la Défense, le prince Khalid ben Salmane, a annoncé mardi que l'État du Golfe avait accepté d'acheter des drones turcs à l'occasion de la visite du président Recep Tayyip Erdogan dans le Royaume. Selon le ministre, l'accord vise à "améliorer la préparation des forces armées du Royaume et à renforcer ses capacités de défense et de fabrication".

Recep Tayyip Erdogan et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane ont assisté à la cérémonie de signature entre l'entreprise de défense turque Baykar et le ministère de la Défense de l’Arabie saoudite. Les détails du contrat signé n’ont pas été précisés.

HANDOUT / BAYKAR DEFENSE / AFP Un drone turc MALE Akinci

Le PDG du constructeur turc de drones Baykar, Haluk Bayraktar, a signalé sur Twitter la signature d’un "accord d’exportation et de coopération" portant sur le drone MALE Akinci. "C’est le plus gros contrat d’exportation de défense et d’aérospatiale de l’histoire de la République de Turquie", s’est-il félicité.

Les deux dirigeants ont également assisté à la cérémonie de signature d'un plan de coopération en matière de défense "conformément aux efforts de coopération militaire et de défense entre nos deux pays amis." En outre, la Turquie et l'Arabie saoudite ont signé plusieurs protocoles d'accord dans différents secteurs, notamment l'énergie, l'immobilier et les investissements directs.