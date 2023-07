L'Autorité palestinienne n’a pas l’intention de désarmer les groupes terroristes de Jénine

"L’AP tient en haute estime toute personne qui porte des armes et résiste à l'occupation"

L'Autorité palestinienne (AP) n'a aucunement l’intention de prendre des mesures contre le bataillon de Jénine, affilié au Jihad islamique palestinien, ou contre d'autres groupes terroristes de la ville, ont fait savoir des responsables palestiniens mercredi. Ils ont toutefois précisé que l’AP ne tolérera pas l’anarchie et ne permettra pas aux hommes armés d’agir à leur guise n’importe où en Cisjordanie, a rapporté le Jerusalem Post.

Zain JAAFAR / AFP La foule accueille Mahmoud Abbas à Jénine

Contrairement aux informations diffusées par les médias israéliens, l’AP n’a lancé aucune campagne contre les groupes armés, a indiqué un responsable palestinien au journal. Selon lui, Israël, le Hamas et le Jihad islamique, "répandent des mensonges" sur les activités des forces de sécurité de l'Autorité palestinienne.

Le ministère de l'intérieur de l'Autorité palestinienne, qui est responsable des forces de sécurité de l'Autorité palestinienne, a lancé en début de semaine un avertissement sévère aux tireurs indisciplinés, déclarant qu'il couperait les mains qui portent atteinte à la sécurité et à la stabilité du peuple palestinien.

JAAFAR ASHTIYEH / AFP Des forces de sécurité de l'Autorité palestinienne cagoulées près de la ville de Naplouse, en Cisjordanie

Le gouverneur de l'Autorité palestinienne à Jénine, Akram Rajoub a quant à lui accusé des parties anonymes de chercher à entraîner l'Autorité palestinienne et les groupes armés dans une "crise artificielle". "L’AP tient en haute estime toute personne qui porte des armes et résiste à l'occupation", a-t-il précisé, ajoutant que l’AP "ne permettra à personne d'attaquer nos institutions et de tirer sur nos forces de sécurité".