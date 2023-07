Polémique autour du couple princier saoudo-jordanien en voyage de noces au Mexique

Ces photos ont rapidement fait le tour des médias. Nombreux sont ceux qui ont condamné la tenue de la princesse, la considérant comme "indécente"

Le voyage de noces au Mexique du couple saoudien-jordanien fait polémique depuis que des paparazzi ont capturé des clichés de la princesse saoudienne Rajwa en maillot de bain. Une tenue, pour certains, "incompatibles aves les valeurs de l'islam" que le couple est censé représenter.

Ces photos ont rapidement fait le tour des médias arabes et des réseaux sociaux et choquent dans des pays où "la pudeur est une valeur sacrée pour la femme". Nombreux sont ceux qui ont condamné la tenue de la princesse, la considérant comme "indécente", "contraire à l'islam", et "impudique".

La polémique s'est également répandue en Jordanie, où la famille royale est respectée et "doit incarner l'exemple" selon la presse. La polémique est telle que le Prince hériter qu'il a du sortir du silence pour promettre que les auteurs des photos seraient poursuivis.