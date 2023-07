Jordanie : l'ancien Premier ministre demande la fin de la "diplomatie douce" avec Israël

Il a appelé lors d'un discours à "freiner ce gouvernement d'extrême droite s'il poursuit le déplacement forcé des Palestiniens de Cisjordanie"

L'ancien Premier ministre jordanien Ali Abu Al-Ragheb a appelé à la fin de l'approche de "diplomatie douce" du royaume hachémite à l'égard d'Israël, afin d'"étouffer" ce qu'il appelle les "aspirations de la trinité dirigeante de l'État d'occupation" - le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et le ministre des Finances Betsalel Smotrich - "même si cela doit conduire à la guerre".

Kobi Gideon (GPO) Benjamin Netanyahou et Betsalel Smotrich arrivent pour une réunion au bureau du Premier ministre à Jérusalem, le 23 février 2023.

Abu Al-Ragheb a tenu ces propos au cours d'un programme organisé par le groupe d'Amman pour les dialogues sur l'avenir, intitulé "Évolution des événements dans les territoires occupés et leur impact sur la Jordanie". Son discours s'est concentré sur la possibilité pour Israël de "poursuivre son nettoyage ethnique de la Palestine occupée et de déplacer de force les Palestiniens de l'autre côté de la frontière, en Jordanie".

"Nous devons renforcer la structure du front intérieur et bien nous préparer aux défis à venir, quels qu'en soient les résultats, et la diplomatie doit être forte et non molle", a-t-il déclaré. "Nous les attaquerons si la guerre éclate", a-t-il affirmé, en appelant à "freiner ce gouvernement d'extrême droite s'il poursuit le déplacement forcé des Palestiniens de Cisjordanie". "Les États-Unis n'interviendront pas si Israël prend des mesures unilatérales contre les Palestiniens, ce qui entraînerait un conflit avec la Jordanie. Ils se contenteront de faire des déclarations de condamnation en utilisant un langage diplomatique et des propositions qui n'aboutiront à aucun résultat. Et il en va de même pour l'UE", a-t-il souligné.

MENA / AFP L'ex-Premier ministre jordanien Abu Al-Ragheb

Selon Abu Al-Ragheb, l'initiative israélienne donnerait aux Palestiniens le choix entre "vivre dans un État juif avec des droits civils et politiques incomplets, émigrer ou être tués pour avoir résisté à l'occupation".

"Le Liban n'entre pas dans cette équation en raison de la présence du Hezbollah, et il est peu probable que le gouvernement de coalition d'extrême droite prenne le risque d'une hostilité ouverte avec l'Égypte pour plusieurs raisons, notamment les capacités militaires des Égyptiens", a-t-il expliqué. "En Syrie, la présence des forces russes et iraniennes et du Hezbollah est un obstacle aux plans d'Israël, qui n'a plus que la Jordanie à sa disposition. Il est possible qu'ils sacrifient l'accord de Wadi Araba avec la Jordanie pour parvenir à leurs fins", a-t-il poursuivi.

Israël et la Jordanie sont liés par un traité de paix depuis 1994.