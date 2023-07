L'Arabie saoudite accueillera la Semaine du climat MENA en octobre

L'événement aura lieu du 8 au 12 octobre

L'Arabie saoudite accueillera la Semaine du climat MENA 2023 à Riyad, en coordination et en collaboration avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

L'événement aura lieu du 8 au 12 octobre, avec la participation de nombreux ministres, fonctionnaires et personnalités des médias. Le thème des activités et des événements de la Semaine MENA sera le "Bilan mondial" pour évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs en matière de changement climatique définis dans l'Accord de Paris.

SPA / AFP La mosquée du Prophète dans la ville de Médine en Arabie saoudite

La Semaine du climat MENA 2023 sera l'occasion de mettre en évidence les efforts et l'approche de la région en matière d'action climatique et de faire la lumière sur les impacts du changement climatique aux niveaux local et régional.

La Semaine comprendra divers événements régionaux et internationaux, des réunions, des expositions et des activités culturelles.

L’ONU a averti que les années 2023-2027 seront les cinq années les plus chaudes jamais enregistrées en raison des gaz à effet de serre, du phénomène océanique El Niño et du réchauffement à grande échelle des températures de surface dans le centre et l'est de l'océan Pacifique équatorial.