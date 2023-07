Iran : quatre policiers tués dans une attaque dans le sud-est

L'attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée

Quatre agents de la police routière iranienne ont été tués dimanche lors d'une attaque dans la province du Sistan-Baloutchistan, dans le sud-est du pays, a annoncé un média officiel.

"Suite à une attaque terroriste contre une unité de patrouille de la police sur l'axe Khash-Taftan, quatre agents de la police routière ont été tués", a rapporté la télévision d'Etat. L'attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée.

Le Sistan-Baloutchistan, l'une des régions les plus pauvres d'Iran, abrite une importante population de la minorité ethnique baloutche, qui pratique l'islam sunnite, en contraste avec la branche chiite prédominante dans la république islamique.

AFP (AFP) Zahedan.

En septembre dernier, la ville de Zahedan, chef-lieu de la province, a été le théâtre de plusieurs jours de violences meurtrières déclenchées par le viol présumé d'une adolescente, imputé à un policier. Le 8 juillet, deux policiers ont été tués dans une attaque menée par quatre hommes armés contre un poste de police de la ville. Les assaillants ont été abattus lors d'affrontements avec les forces de l'ordre.

Cette attaque avait été revendiquée par le groupe jihadiste Jaïsh al-Adl ("Armée de la Justice" en arabe), formé en 2012 par d'anciens membres d'une organisation sunnite radicale.

AP/Vahid Salemi Le drapeau national iranien

En 2018, le groupe avait revendiqué l'enlèvement de 12 policiers et soldats iraniens dans la même région. Celle-ci, située près de la frontière avec le Pakistan et l'Afghanistan, est également le théâtre d'affrontements récurrents entre d'un côté les forces de l'ordre, et de l'autre des trafiquants de drogue, rebelles de la minorité baloutche et groupes sunnites radicaux.