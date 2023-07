Golfe persique : l'Iran fait appel aux Emirats pour calmer le jeu avec les Etats-Unis

Les Etats-Unis visent à protéger la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz contre "l'agression iranienne"

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, s'est entretenu ce dimanche par téléphone avec son homologue émirati, Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, et l'a appelé à soutenir une initiative visant à calmer les esprits dans la région.

Faisant référence aux tensions militaires croissantes dans le golfe Persique après que les États-Unis ont considérablement élevé le niveau de leurs forces dans la région pour faire face aux provocations de l'Iran, Hossein Amir Abdullahian a affirmé au chef de la diplomatie émiratie qu'"il était du pouvoir des pays de la région de parvenir à la sécurité régionale, sans impliquer des forces étrangères dans la situation".

Vendredi, le British Telegraph a rapporté que les États-Unis se préparaient à une action importante contre l'Iran dans le golfe Persique, suite aux actions répétées de Téhéran pour cibler et saisir des pétroliers dans les eaux du golfe. Le journal a souligné le transfert d'armes avancées telles que des avions de chasse furtifs F-35 et des unités de la marine vers le territoire des Émirats arabes unis, dans le cadre du changement du déploiement militaire américain.

Le quotidien prédit un éventuel conflit militaire entre les parties qui "se terminera mal pour les Iraniens, comme cela s'est produit dans le passé". Les États-Unis et l'Iran se sont affrontés à plusieurs reprises après des tentatives iraniennes de porter atteinte à la liberté de navigation dans le Golfe, conflits qui se sont soldés "par un désastre complet pour Téhéran", souligne le média britannique.

L'Iran a jusqu'ici réagi au renforcement des troupes américaines en se disant confiant dans sa supériorité militaire. Le ministre iranien de la Défense, Mohammad Reza Karai Ashtiani, a notamment déclaré : "L'Amérique agit selon ses plans, mais la République islamique a atteint un tel niveau de pouvoir et de contrôle que personne n'est en mesure de s'y opposer efficacement".

Jeudi, le commandement central de l'armée américaine a publié une déclaration selon laquelle le renforcement des forces dans la région du golfe Persique visait à protéger la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz contre "l'agression iranienne". "En réponse aux dernières tentatives de l'Iran de saisir des voiliers commerciaux dans la zone où le commandement central était actif, le ministre de la Défense a ordonné le déploiement d'un groupe de préparation amphibie aux côtés d'une force du Corps des Marines dans cette zone. La force viendra en plus des renforts d'avions de chasse F-16 et V-35 et d'un navire lance-missiles", a indiqué le commandement central.