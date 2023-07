La Jordanie et la Syrie collaborent pour lutter contre la contrebande de drogue

Les forces de sécurité jordaniennes ont renforcé les contrôles aux frontières ces dernières années

Un nouveau forum visant à lutter contre la contrebande de drogues entre la Syrie ravagée par la guerre et les pays du Golfe, en passant par la Jordanie, a tenu sa première réunion à Amman dimanche, a déclaré le ministère jordanien des Affaires étrangères.

La création de ce forum a été décidée lors de discussions entre le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, et le président syrien, Bachar al-Assad, à Damas au début du mois, alors que l'inquiétude de la région grandit face à l'afflux de captagon, un stimulant interdit, en provenance de Syrie. La délégation syrienne était dirigée par le ministre de la Défense, le général Ali Mahmud Abbas, et le directeur des renseignements généraux, le général de division Husam Louka. La délégation jordanienne était dirigée par le président de l'état-major interarmées, le général de division Yousef Huneiti, et le directeur des renseignements généraux, le général de division Ahmed Husni, a indiqué le ministère jordanien. Les discussions "ont porté sur la question des parties qui organisent, dirigent et mènent des opérations de contrebande aux frontières de la Jordanie, ainsi que sur les mesures nécessaires pour [...] faire face à ce danger croissant pour l'ensemble de la région", a indiqué le ministère.

SANA via AP Un soldat syrien montre des pilules de Captagon à Damas

Les forces de sécurité jordaniennes ont renforcé les contrôles aux frontières ces dernières années et ont parfois annoncé avoir déjoué des tentatives de contrebande de drogues et d'armes en provenance de Syrie. L'engagement régional envers le gouvernement d'Assad s'est accru depuis sa réadmission au sein de la Ligue arabe en mai, mettant fin à plus d'une décennie d'isolement depuis l'éclatement de la guerre civile en Syrie en 2011.