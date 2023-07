Les sanctions occidentales ont largement isolé les Iraniens des plateforme telles qu'Amazon, ce qui a favorisé l'émergence de sites nationaux comme Digikala

Les autorités iraniennes ont pris des mesures drastiques en fermant un bureau de Digikala, la principale entreprise de commerce électronique du pays, après la publication de photos montrant des employées sans foulard islamique. Cette répression s'inscrit dans le cadre d'une campagne récente visant à réimposer strictement le code vestimentaire islamique, après l'assouplissement relatif toléré après la vague de manifestations ayant succédé à la mort de Mahsa Amini. Surnommée "l'Amazon iranien", Digikala aurait "enfreint les règles" en publiant des images montrant plusieurs de ses employées sans foulard lors d'une réunion d'entreprise.

Avec plus de 40 millions d'utilisateurs mensuels actifs et plus de 300 000 commerçants hébergés sur sa plateforme, Digikala est un acteur majeur du commerce électronique en Iran. Les sanctions occidentales liées au programme nucléaire contesté du pays ont largement isolé les Iraniens des détaillants internationaux tels qu'Amazon, ce qui a favorisé l'émergence de plateformes nationales. Selon le site web du quotidien iranien Hamshahri, affilié à la municipalité de Téhéran, l'un des bureaux de Digikala a été scellé, mais le site web de l'entreprise fonctionne toujours normalement.