Yémen : une tempête détruit la façade d'un aéroport, six blessés

Une violente tempête a détruit lundi la façade en verre d'un aéroport clé dans le sud du Yémen, faisant six blessés, endommageant des avions et provoquant l'annulation de vols, selon des responsables de l'aéroport.

Au moins quatre enfants figurent parmi les six personnes blessées après l'effondrement de la façade en verre d'un terminal de l'aéroport d'Aden à cause d'une tempête lundi tôt le matin, a déclaré un responsable de l'aéroport sous couvert d'anonymat.

Deux vols, l'un à destination de la ville saoudienne de Jeddah, sur la mer Rouge, et l'autre à destination de la capitale égyptienne, ont été annulés à cause de la tempête, a ajouté ce responsable.

L'incident a été provoqué par des pluies torrentielles et des vents violents, en pleine saison de la mousson estivale qui expose le pays à des crues soudaines et à des violentes précipitations.

La tempête a également endommagé deux avions et détruit des murs entourant l'aéroport d'Aden, a déclaré le directeur de l'aéroport, Abdul Raqeeb al-Omari, cité par l'agence de presse yéménite Saba.

Le trafic est revenu à la normale plus tard dans la journée, selon l'agence.

Le Yémen figure parmi les pays les plus vulnérables au monde face au changement climatique, selon l'Indice mondial d'adaptation de l'université américaine de Notre-Dame.

Ces dernières années, il a connu des épisodes de fortes précipitations plus intenses et plus fréquentes.

Selon un rapport publié en mai par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Croix-Rouge norvégienne, le pays le plus pauvre de la péninsule arabique a été frappé par six cyclones au cours des six dernières années, contre quatre au cours des 25 années précédentes.