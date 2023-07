Arabie saoudite : laisser des animaux au soleil est un délit punissable

Le ministère a appelé les propriétaires d'animaux à ne laisser en liberté aucun animal dont la survie dépend de l'homme

En Arabie saoudite, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture a exhorté les propriétaires d'animaux et les éleveurs à ne pas laisser leurs animaux sous un soleil de plomb alors que le mercure atteint des records. Il les a mis en garde contre le fait de causer du tort ou de la souffrance aux animaux en les exposant à des températures élevées. Il a également souligné qu'il fallait respecter le principe du bien-être animal, conformément à ce qui était énoncé dans la loi sur le bien-être animal du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

FAYEZ NURELDINE / AFP Des propriétaires de chiens en Arabie Saoudite

Le centre de presse du ministère a déclaré dans un communiqué qu'au vu de la hausse des températures, des mesures spéciales doivent être prises pour protéger les animaux de la chaleur extrême en leur fournissant de la nourriture et de l'eau de manière permanente ainsi qu'en préparant des granges et des abris pour les protéger. Le centre a également appelé à l'application de normes et d'exigences en matière de bien-être animal, de respect de la vaccination et de souci de les éloigner de la lumière directe du soleil pendant les heures de pointe de l'été, en plus d'effectuer une inspection de leurs conditions au moins une fois par jour.

TIMOTHY A. CLARY / AFP Border Collie

Le ministère a affirmé qu'il appliquera des sanctions et des règlements à l'encontre de toute personne reconnue coupable d'avoir enfreint les dispositions de la loi en maltraitant des animaux de quelque manière que ce soit. Les antennes et bureaux du ministère dans les différentes régions du Royaume s'emploient à contrôler et à surveiller les violations liées à la maltraitance animale.