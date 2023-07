"Netanyahou précipite la chute d'Israël", se réjouissent les médias iraniens

"Si la République islamique ne peut pas détruire Israël, Netanyahou le peut, et c'est exactement ce qu'il fait en ce moment", s'est réjoui la presse

La crise interne en Israël ne laisse pas la République islamique d'Iran indifférente, preuve en est la couverture médiatique accrue autour de la réforme judiciaire et du Premier ministre Benjamin Netanyahou, a rapporté lundi Channel 12.

Parallèlement à la question politique en Israël, les problèmes de santé du Premier ministre préoccupent également beaucoup à Téhéran. "Netanyahou ne se sent pas bien... bien sûr, nous souhaitons son départ... mais en même temps c'est lui, et les conflits qu'il provoque qui accélèrent la chute de tout Israël", a écrit la semaine dernière Mohammad Ayamani, rédacteur en chef du journal Kayhan, très proche du régime iranien et du guide suprême Ali Khamenei.

Amos Ben-Gershom / GPO Benjamin Netanyahou.

"La même personne qui pendant des années a été considérée comme la plus grande menace pour l'Iran, est maintenant bonne pour l'élimination d'Israël", a expliqué Beni Sabti, conférencier et porte parole de l'armée israélienne en persan. Le journaliste Ahmed Zeid-Abadi, affirme également que c'est Netanyahou qui cause des dommages à Israël: "Netanyahou au service de la République islamique ! La République islamique ne peut pas détruire Israël, mais Netanyahou le peut, et c'est exactement ce qu'il fait en ce moment". Le quotidien Kayhan, proche de Khamenei, a titré ce lundi matin, "Les sionistes pleurent, manifestations sans précédent en Israël". Zeid-Abadi, qui a écrit un doctorat sur "religion et gouvernement en Israël", a écrit que "si Netanyahou ne revient pas sur sa décision de modifier la loi pour réduire le pouvoir de la Cour suprême d'Israël, il rendra un service sans précédent à l'accomplissement des slogans de la République islamique pour détruire Israël". L'égoïsme et l'extrémisme des chefs d'État n'aident jamais leur peuple, mais rendent un grand service à l'ennemi !", a-t-il ajouté.

(Office of the Iranian Supreme Leader via AP, File) Ayatollah Ali Khamenei

"Quand l'Iran reconnaît qu'il y a de l'instabilité, de l'affaiblissement, des conflits internes en Israël - c'est le meilleur fruit qui puisse tomber entre leurs mains", a expliqué M. Sabti. "D'un côté, ils voient un ennemi qui, selon eux, est affaibli et incapable de mettre à exécution ses menaces concernant l'attaque contre les installations nucléaires, et de l'autre, ils voient que notre alliance avec les États-Unis est également en danger. La perception erronée de la situation en Iran, - qu'Israël s'affaiblit et que les tensions avec les États-Unis augmentent - les stimule grandement", a-t-il poursuivi.

AP Photo/Khalil Senosi Le président iranien Ebrahim Raïssi s'exprime lors d'une conférence de presse conjointe après sa rencontre avec le président kenyan William Ruto au Kenya, le 12 juillet 2023. (AP Photo/Khalil Senosi)

Par ailleurs, M. Sabti soutient que les Iraniens sont "obligés de chercher des failles chez les ennemis précisément à cause de leur faiblesse interne". Parallèlement, il estime que le conflit interne qui réjouit les Iraniens peut les motiver à une provocation sécuritaire contre Israël. "La résonance que vous voyez dans le nord du pays ne vient pas seulement du Hezbollah, mais aussi des encouragements massifs de l'Iran", a-t-il poursuivi. "Ils sont déchirés, l'armée ne fonctionne pas, et nous pouvons réaliser un exploit' : cela traverse l'esprit de chaque Iranien, et c'est le danger pour l'Etat d'Israël. Israël doit comprendre que toute la région nous regarde", a-t-il conclu.

Iranian Foreign Ministry via AP Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Nasser Kanaani à Téhéran, en Iran, 11 août 2022

Dimanche, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a réagi à la nouvelle de l'opération du Premier ministre israélien. "Les médias rapportent que les médecins ont utilisé un pacemaker sur le cœur du Premier ministre du régime d'occupation sioniste, mais il est clair que les problèmes de cœur du régime sioniste sont plus profonds que ceux de son Premier ministre", a-t-il ironisé.