Patrouille du Hezbollah à la frontière libanaise, Israël dénonce une nouvelle provocation

Ce nouvel incident s'inscrit dans le contexte de tensions croissantes à la frontière entre Israël et le Hezbollah

Des membres du Hezbollah ont été filmés mardi matin en train de patrouiller près de la frontière entre le Liban et Israël. Dans cette vidéo, prise par un soldat de Tsahal posté le long de la barrière frontalière, on voit des hommes armés et masqués observer le territoire israélien à travers la clôture.

Des responsables militaires israéliens ont précisé que si les militants n'avaient pas franchi la ligne bleue, ils avaient agi en violation de la résolution 1701 de l'ONU, qui stipule qu'il est interdit au Hezbollah d'opérer à la frontière. "Je vois des manœuvres similaires dans tout le secteur", a indiqué à Ynet un officier de sécurité d'un conseil régional de la région de Galilée orientale. "Ce n'est pas nouveau, chaque jour, ils viennent à la clôture et l'endommagent. Nous ne sommes plus surpris de les voir patrouiller le long de la frontière comme avant la Seconde Guerre du Liban, mais depuis ces derniers mois, ils ne cessent de provoquer les forces de Tsahal."

Ce nouvel incident s'inscrit dans le contexte de tensions croissantes à la frontière entre Israël et le Hezbollah, marqué notamment par la diffusion la semaine dernière d'une vidéo du groupe terroriste simulant une attaque contre l'État hébreu.

L'avant-poste installé par le Hezbollah depuis le mois de mars sur le mont Dov en territoire israélien est au nombre de ces provocations. Début juillet, des responsables sécuritaires israéliens ont confirmé que des hommes du groupe chiite avaient démonté l'une des deux tentes installées sur place, mais que le nombre d'hommes armés qui s'y trouvaient n'avait pas changé.

Israël poursuit ses discussions au niveau diplomatique afin d'aboutir au démantèlement complet de la position du Hezbollah, alors que le gouvernement libanais lui-même affirme que l'endroit où sont disposées les tentes ne fait aucunement partie du territoire israélien.

L'autre signe de ces tensions à la frontière est le harcèlement dont font preuve les soldats israéliens qui effectuent des travaux dans la zone et qui sont régulièrement ciblés par des jets de pierres.

Dimanche, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah a commenté les troubles politiques et sociaux liés à la réforme judiciaire, affirmant que "l'entité sioniste était proche de l'effondrement".