Nasrallah profitera de la crise en Israël pour agir, préviennent des responsables sécuritaires israéliens

Le Hezbollah pourrait agir de manière plus offensive, alors qu'Israël est en crise

Les responsables de la sécurité en Israël ont averti l'échelon politique que le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, profiterait de la division de la population créée par le projet controversé de réforme judiciaire du gouvernement, a rapporté Kan mercredi matin.

Selon leurs sources, le Hezbollah pourrait agir de manière plus offensive alors que le pays est en crise. Selon les mêmes sources, la question a également été soulevée lors d'un briefing donné par le chef de l'Agence de sécurité nationale et le chef du département des opérations aux ministres du cabinet, entre de hauts responsables israéliens et leurs homologues américains. La porte-parole de Tsahal n'a pour l'heure fait aucun commentaire.

Le chef d'état-major, le général de division Harzi Halevi, a appelé mardi soir à l'unité pour assurer la défense du pays, alertant sur un danger "pour l'existence même de l'Etat", alors même que des centaines de réservistes avertissent qu'ils ne rempliront pas leurs devoirs en raison de la réforme judiciaire du gouvernement. "Si nous n'avons pas une armée forte et unie, nous ne pourrons pas survivre dans la région", a-t-il déclaré. Les Israéliens manifestent depuis 30 semaines contre la réforme judiciaire qui, selon eux, menace les principes démocratiques du pays et la séparation des pouvoirs.