Voile islamique : l'Iran renforce "considérablement" la répression contre les femmes (Amnesty)

Depuis la révolution islamique de 1979, les femmes doivent obligatoirement se couvrir la tête et le corps

Les autorités iraniennes ont "considérablement" accentué ces derniers mois la répression contre les femmes accusées de ne pas porter le voile, a dénoncé Amnesty International mercredi.

L'Iran a été secoué pendant des mois par des manifestations sans précédent, déclenchées par le décès, en septembre 2022, de la jeune Iranienne d'origine kurde Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs pour avoir prétendument enfreint les règles vestimentaires très strictes imposées par la république islamique.

Après ces manifestations, certains hommes politiques iraniens avaient avancé l'idée d'un assouplissement de ces règles et l'hypothèse - jamais confirmée - d'une dissolution de la police des mœurs.

Cependant, depuis le mois d'avril, et alors que l'intensité des manifestations a diminué, les autorités iraniennes ont lancé une nouvelle campagne de répression contre les tenues vestimentaires des femmes, dénonce Amnesty. "Les autorités en Iran intensifient considérablement la répression des femmes et des filles iraniennes qui défient la législation dégradante imposant le port du voile", affirme Amnesty dans un rapport.

AFP PHOTO/BEHROUZ MEHRI Archive - Un membre de la police des mœurs met en garde une jeune femme pour son port du voile jugé non réglementaire à Téhéran, en Iran

Depuis la révolution islamique de 1979, les femmes doivent obligatoirement se couvrir la tête et le corps jusqu'au-dessous du genou. Mais, depuis les manifestations, en signe de protestation, nombre d'entre elles enfreignent ces règles et accomplissent tête nue des tâches quotidiennes. Mi-juillet, la police iranienne a annoncé rétablir les patrouilles en voiture et à pied pour imposer le port obligatoire du voile dans tout le pays. Les femmes qui enfreignent ces règles s'exposent à des sanctions sévères.