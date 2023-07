Mahmoud Abbas en Turquie : Erdogan appelle l’ONU à "s’engager fermement" sur la question palestinienne

"Nous continuons à soutenir la cause palestinienne de la manière la plus ferme possible"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mardi, lors d'une rencontre avec son homologue palestinien, Mahmoud Abbas, à Ankara, que son gouvernement ne tolérerait aucune tentative visant à modifier le statu quo des lieux saints de Jérusalem. "Nous continuons à soutenir la cause palestinienne de la manière la plus ferme possible et sommes profondément préoccupés par la violence des colons illégaux", a-t-il dit lors d'une conférence de presse commune. ADEM ALTAN / AFP Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président palestinien Mahmoud Abbas, à Ankara, Turquie, le 25 juillet 2023 "Nous ne pouvons tolérer aucun acte visant à modifier le statu quo historique des lieux saints, en particulier la mosquée Al-Aqsa. L'unité et la réconciliation des Palestiniens sont des éléments clés de ce processus", a-t-il ajouté. "Il est important que les Nations unies s'engagent fermement sur la question palestinienne. Selon le quotidien israélien Haaretz, Mahmoud Abbas devrait rencontrer en Turquie les principaux dirigeants du Hamas, dont son chef, Ismail Haniyeh. Sa visite à Ankara intervient alors que Recep Tayyip Erdogan cherche à se réconcilier avec les puissances régionales, y compris Israël, après avoir récemment achevé une visite très médiatisée dans le Golfe. Adem ALTAN / AFP Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président palestinien Mahmoud Abbas, à Ankara, Turquie, le 25 juillet 2023 La visite de Mahmoud Abbas en Turquie arrive également à un moment où le contrôle de l'Autorité palestinienne sur la Cisjordanie est remis en question. Le président palestinien, âgé de 87 ans, n’a pas été accueilli chaleureusement par les habitants du camp de réfugiés de Jénine au début du mois, lorsqu'il s'est rendu sur place après l’opération antiterroriste d’envergure israélienne sur la ville. Les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne (AP) assurent l’ordre en Cisjordanie, mais ne s'opposent pas aux opérations d’Israël avec qui ils partagent la coordination sécuritaire. L’objectif de l’AP de maintenir le calme dans toute la Cisjordanie lui échappe de plus en plus, avec les nouveaux groupes terroristes qui ne cessent d’apparaître dans la région.