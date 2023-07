L'Iran a donné des "réponses détaillées" sur deux sites où des particules d'uranium artificiel ont été trouvées

Les propos de Mohammad Eslami marquent un changement de ton alors que l'Iran a limité les inspections

L'Iran a révélé de nouveaux détails aux Nations Unies concernant deux sites près de Téhéran, où, selon les inspecteurs, des traces d'uranium artificiel ont été détectées. Cette annonce intervient dans le cadre d'une enquête plus large, alors que les tensions demeurent vives quant au développement du programme nucléaire de la République islamique.

Mohammad Eslami, responsable du programme nucléaire civil iranien, a fait ces déclarations alors que l'accord nucléaire de 2015 entre l'Iran et les grandes puissances mondiales est dans l'impasse, et que Téhéran enrichit de l'uranium à un niveau plus proche que jamais de celui nécessaire à l'armement. En répondant aux questions de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'Iran pourrait éviter une nouvelle censure avant la date limite d'octobre, qui soulèverait également les restrictions internationales sur son programme de missiles balistiques.

À l'issue d'une réunion du cabinet, M. Eslami a déclaré que l'Iran avait envoyé des "réponses détaillées" à l'AIEA. "Si ces réponses ne sont pas acceptées, et s'il y a des ambiguïtés ou des doutes, comme nous l'avons toujours dit, nous clarifierons et réviserons les documents", a assuré M. Eslami lors d'une transmission télévisée.

IRIB via AP, File Des centrifugeuses à l'installation d'enrichissement d'uranium de Natanz, au sud de Téhéran en Iran, le 17 avril 2021

"Nous avons fourni à l'AIEA plus de preuves et de documents et nous en donnerons encore plus pour qu'elle puisse résoudre ce problème", a-t-il ajouté.

Les propos d'Eslami signalent un changement de ton alors que l'Iran a limité les inspections, retenu des images de surveillance et pris des années pour répondre à l'AIEA après que le président Donald Trump ait unilatéralement retiré les États-Unis de l'accord nucléaire en 2018. Eslami n'a pas nommé les sites, bien que l'AIEA les ait identifiés comme Turquzabad et Varamin, à proximité de Téhéran.

Les inspecteurs de l'AIEA pensent que l'Iran a utilisé le site de Varamin de 1999 à 2003 comme projet pilote pour traiter le minerai d'uranium et le convertir en une forme gazeuse, qui peut ensuite être enrichie par rotation dans une centrifugeuse. Les bâtiments du site ont été démolis en 2004.

Atomic Energy Organization of Iran via AP, File Un camion transportant du gaz d'hexafluorure d'uranium quitte l'installation d'enrichissement d'uranium d'Ahmadi Roshan à Natanz, en Iran, vers les centrifugeuses de l'installation nucléaire de Fordo, le 6 novembre 2019

C'est à Turquzabad que l'AIEA soupçonne l'Iran d'avoir emporté une partie du matériel de Varamin après sa démolition, bien qu'elle ait déclaré que cela ne pouvait pas "expliquer la présence des multiples types de particules modifiées" trouvées sur le site. En 2018, le site a été révélé au public après que le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'ait dénoncé aux Nations Unies, le qualifiant d'entrepôt nucléaire clandestin dissimulé dans une usine de nettoyage de tapis. L'Iran a nié ces accusations, bien que les inspecteurs de l'AIEA aient par la suite trouvé des particules d'uranium artificiel sur le site.