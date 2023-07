L'Iran dévoile son nouveau missile et étend ses capacités militaires

D'une portée de mille kilomètres, le missile peut être lancé depuis la terre, la mer ou les airs

Les autorités iraniennes ont annoncé mardi le lancement d'un nouveau type de missile de croisière nommé "Abu Mahdi", qui sera utilisé par les forces armées, a rapporté l'agence de presse privée espagnole Europapress. Le nom du missile fait référence à Abu Mahdi al-Muhandis, un commandant adjoint des milices soutenues par l'Iran en Irak, connues sous le nom de Forces de mobilisation populaire, qui a été tué lors d'une attaque de drone américain en 2020.

D'une portée de mille kilomètres, le missile peut être lancé depuis la terre, la mer ou les airs. "Construit par des experts et techniciens de l'Organisation des industries aérospatiales du ministère iranien de la Défense et de la Logistique des forces armées, le missile de croisière 'Abu Mahdi', d’une portée de plus de 1 000 kilomètres, est capable de détruire des cibles en mer" a précisé l'agence de presse iranienne Irna.

Iranian Defense Ministry via AP Des missiles de croisière "Abu Mahdi"

Avec le développement de ce "missile de croisière naval de haute précision", la République islamique d'Iran accroît notablement son arsenal militaire.

Le missile "Abu Mahdi" utilise l'intelligence artificielle dans des programmes liés à la conception de la trajectoire de vol du missile dans le système de commandement et de contrôle. Le missile vole à basse altitude pour éviter les radars et peut changer sa hauteur de vol lorsqu'il y a des obstacles géographiques ou des radars.

Au mois de juin, l'Iran avait dévoilé son premier missile balistique hypersonique conçu localement, en présence du président Ebrahim Raïssi qui avait salué une nouvelle arme censée "rendre le pays plus fort".