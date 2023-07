L'armée libanaise et le Hezbollah sont prêts pour une guerre contre Israël, selon un analyste

"Israël ne devrait pas sous-estimer l'armée libanaise car ses militaires sont prêts à sacrifier leur vie pour le pays"

Un analyste militaire libanais a récemment déclaré sur une chaîne de télévision locale que l'armée libanaise et le Hezbollah étaient prêts à entrer en guerre contre Israël. Abdul Rahman Chehaitli, a déclaré dans une interview diffusée le 11 juillet sur la chaîne OTV qu'Israël ne devrait pas sous-estimer l'armée libanaise, car même si elle dispose d'armes inadéquates, elle compte certains des militaires les plus qualifiés, qui sont prêts à sacrifier leur vie pour le pays, même s'ils ont de faibles salaires.

M. Chehaitli a ajouté que l'armée libanaise pouvait compter sur les 100 000 combattants du Hezbollah et son arsenal de 150 000 roquettes. "Malgré nos armes [inadéquates], les soldats et les officiers libanais sont parmi les plus qualifiés, non seulement au Moyen-Orient, mais même en comparaison avec l'Europe. Cette qualité a été évidente pendant la guerre contre le terrorisme", a déclaré l'analyste dans l'interview traduite par l'Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI).

"Si le commandant de l'armée ordonne à ces 60 000 soldats de se rendre à la frontière, ils s'y rendront tous, même sans salaire. Je n'exagère pas. Je vous dis ce qu'il en est. L'armée libanaise est capable de combattre l'armée israélienne. Elle est prête à se battre. Elle assumera toutes les conséquences de ce combat et ne reculera pas. Ce ne sont pas des paroles en l'air. J'en ai fait l'expérience pendant plus de 40 ans", a poursuivi M. Chehaitli.

"Il y a aussi 100 000 combattants [du Hezbollah] qui attendent. Ils disent à l'armée libanaise qu'ils la soutiennent. Et puis, il y a les 150 000 roquettes [du Hezbollah]. Si Israël n'a rien pu prendre lorsqu'il n'y avait ni armée ni résistance au Liban, il ne pourra rien prendre aujourd'hui", a-t-il averti.