Un membre du Hamas arrêté dans une université de Ramallah par le Shin Bet

Lors d'une opération antiterroriste menée dans la nuit de mercredi à jeudi près de Jérusalem, les forces de sécurité israéliennes ont appréhendé un membre du Hamas âgé de 22 ans. Cet individu occupait un rôle clé en tant que coordinateur de la "Kathala Islamia", les cellules étudiantes du Hamas opérant dans les universités de toute la Cisjordanie. Sa mission était de recruter activement de jeunes étudiants pour renforcer les rangs de l'organisation.

L'activiste concentrait ses efforts à l'Université Bir Zeit, située près de Ramallah. Grâce aux informations fournies par le renseignement du Shin Bet, les membres de l'unité spéciale MGB ont réussi à localiser et, interpeller le suspect, qui a ensuite été placé en détention.

Par ailleurs, les forces de sécurité ont procédé à l'arrestation de neuf autres individus recherchés dans d'autres raids en Cisjordanie. Lors de l'une de ces opérations, des heurts ont éclaté à Qalqilya, où un jeune Palestinien de 14 ans a perdu la vie.

Les détails de l'arrestation du membre du Hamas et des autres suspects ainsi que les circonstances entourant la mort du jeune garçon palestinien seront désormais l'objet d'enquêtes plus approfondies. La situation reste tendue dans la région, où les forcent israéliennes continuent de lutter contre les activités terroristes et les menaces à la sécurité nationale.