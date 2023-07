Le Koweït forera le champ gazier d'Al-Durra avant la démarcation de la frontière avec l'Iran (ministre)

L'Iran a déjà revendiqué une participation dans le champ et a qualifié d'"illégal" l'accord saoudo-koweïtien signé l'an dernier

Le ministre koweïtien du pétrole, Saad al-Barrak, a déclaré jeudi à SkyNews Arabia que son pays allait commencer à forer et à produire dans le champ gazier en mer d'Al-Durra, sans attendre la démarcation de la frontière avec l'Iran.

M. Al-Barrak a affirmé que le Koweït et l'Arabie saoudite avaient des "droits exclusifs" sur le champ gazier de Al-Durra dans le Golfe, appelant l'Iran à valider ses prétentions sur le champ en délimitant d'abord ses propres frontières maritimes. L'Iran a déjà revendiqué une participation dans le champ, et a qualifié d'"illégal" l'accord saoudo-koweïtien signé l'an dernier pour développer le champ.

Le différend concernant le champ gazier dans le Golfe affecte l'amélioration des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran, et complique également les plans de développement gazier des deux pays ainsi que du Koweït. Al-Durra - connu sous le nom d'Arash en Iran - est situé dans la partie nord-ouest du Golfe, au large des côtes du Koweït. L'Arabie saoudite et le Koweït considèrent que le champ se trouve en zone neutre, mais l'Iran en revendique une partie. Selon le site américain Al-Monitor, le différend, qui remonte aux années 60, a retardé le développement du champ.

(US Navy via AP Sur cette photo du mercredi 15 avril 2020, mise à disposition par l'US Navy, des navires naviguent à proximité de navires militaires américains dans le golfe Persique, près du Koweït.

Fin juin, la National Iranian Oil Company a déclaré qu'elle se préparait à commencer le forage à Al-Durra, et le Koweït avait immédiatement "rejeté" ces projets. De son côté, l'Arabie saoudite avait réaffirmé ses droits sur le champ, ainsi que ceux du Koweït, et avait appelé l'Iran à négocier, selon les médias d'État. Ce différend intervient alors que l'Arabie saoudite et l'Iran ont accepté de reprendre leurs relations diplomatiques en mars, dans le cadre d'un accord négocié par la Chine. Les deux rivaux avaient rompu leurs relations en 2016.