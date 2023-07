Arabie saoudite : plus de 425 000 entreprises sont entrées sur le marché du travail en un an

Le nombre de micro-entreprises, avec quatre travailleurs ou moins, a augmenté de 69,32%

Plus de 425 000 établissements sont entrés sur le marché du travail saoudien en un an, avec une moyenne de 1 166 établissements par jour. Le rapport a révélé que le nombre d'établissements actifs a augmenté de 54,98%, portant le nombre total d'établissements à plus de 1,2 million, par rapport à l'année précédente, qui comptait environ 775 000 établissements.

Les méga établissements de plus de 500 employés ont connu une croissance de 10,82 % pour atteindre 1 843 établissements à la fin du deuxième trimestre de cette année. Sur 180 nouveaux entrants sur le marché du travail, 159 établissements appartenaient au secteur privé, tandis que 21 étaient des établissements publics.

Le nombre de micro-entreprises, avec quatre travailleurs ou moins, a augmenté de 69,32% avec l'entrée d'environ 392 000 établissements, dont 62 étaient enregistrés comme établissements publics.

Les établissements commerciaux en Arabie saoudite ont été divisés en 12 groupes en fonction de la taille de leur effectif et tous les groupes ont enregistré une croissance de leur nombre, selon les statistiques officielles des 12 derniers mois.

La majeure partie de l'augmentation a été observée dans les établissements du secteur privé, car environ 397 000 de ces établissements sont entrés sur le marché du travail, avec une croissance estimée à 64,7 % sur une année entière.