Jack Lang en visite à Ramallah et à Gaza

Il s'est dit "très fier" d'être le premier président de l'Institut du monde arabe à se rendre à Gaza

L'ancien ministre de la Culture et président de l'Institut du monde arabe, Jack Lang, est actuellement en visite à Ramallah et à Gaza, une première, a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

https://twitter.com/i/web/status/1684097216225607682 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'ancien ministre de la Culture, juif, a rencontré des artistes gazaouis dont plusieurs sont présents à l'institut du monde arabe, dans le cadre de l'exposition intitulée "Ce que la Palestine apporte au monde". Il a également rappelé que la mission de l'Institut du monde arabe est de faire entendre partout "la voix des artistes de Gaza" et de montrer leurs œuvres. Jacques Lang a aussi rencontré l'écrivain israélien David Grossman, qu'il présente comme "un militant infatigable de la démocratie et de la paix, qui rêve d'une société qui reconnaitrait les droits nationaux et culturels des Palestiniens". "Beaucoup espère", précise-t-il qu'"un prix Nobel lui sera attribué".

L'an dernier, l'ancien ministre avait affirmé très tôt qu'Israël était responsable de la mort de Shireen Abu Akleh, "jusqu'à preuve du contraire", lors de son intervention dans les GGMO sur i24NEWS, arguant que selon de nombreuses enquêtes, le tir était israélien.