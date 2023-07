Syrie : cinq morts et 26 blessés dans l'explosion d'un engin près de Damas

L'attaque "terroriste" était due à "l'explosion d'une moto près d'un taxi", a indiqué le ministère de l'Intérieur

Au moins cinq personnes ont été tuées et 26 autres blessées en Syrie dans l'explosion jeudi d'un engin près du mausolée de Sayeda Zeinab, haut lieu de pèlerinage chiite au sud de Damas, a annoncé le ministère de la Santé.

Le ministère de l'Intérieur a pour sa part indiqué dans un communiqué que l'attaque "terroriste" était due à "l'explosion d'une moto près d'un taxi", affirmant que "les investigations se poursuivaient". Le ministre de la Santé Hassan al-Ghabach s'est rendu au chevet des blessés, après "l'explosion d'un engin à Sayeda Zeinab qui a fait 5 morts et 26 blessés", en plus de 20 autres blessés qui "ont été soignés sur place ou qui ont déjà quitté les hôpitaux", selon le ministère.

La télévision d'Etat syrienne avait auparavant fait état d'un "engin explosif placé par des inconnus dans un taxi", tandis qu'une source à l'hôpital Al-Sadr, dans la région de Sayeda Zeinab où se trouve le mausolée, avait indiqué que dix blessés avaient été admis à l'établissement, dont un dans un état grave.

AFP / Muhammad HAJ KADOUR Une voiture carbonisée par un double attentat dans la ville d'Idleb dans le nord-ouest de la Syrie le 18 février 2019

"Nous avons entendu une énorme explosion et les gens ont commencé à courir (...) ensuite, les ambulances sont arrivées et les forces de sécurité ont bouclé la zone", a raconté Ibrahim, un fonctionnaire de 39 ans.

L'explosion a eu lieu "près d'un bâtiment des services de sécurité (...) et à 600 mètres du mausolée de Sayeda Zeinab", la petite-fille du prophète Mahomet et la fille de l'imam Ali, figure fondatrice de l'islam chiite, a-t-il précisé. Ces derniers jours, les autorités ont renforcé les mesures de sécurité dans la zone, à la veille de l'Achoura, la plus importante fête musulmane chiite. Mardi, deux civils ont été blessés dans l'explosion d'une moto dans le même secteur, selon des médias officiels citant un responsable de la sécurité.