"Il y a peut-être un rapprochement en cours" entre l'Arabie saoudite et Israël, confie Joe Biden

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, l'un des plus hauts responsables de l'administration Biden, s'est rendu à Djeddah cette semaine

Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi qu'un accord pourrait être en cours avec l'Arabie saoudite, après des entretiens que son conseiller à la sécurité nationale a eus avec des responsables saoudiens à Djeddah visant à parvenir à une normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël.

(AP Photo/Andrew Harnik) Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, prend la parole lors d'un point presse à la Maison Blanche à Washington, aux États-Unis.

Joe Biden a fait cette annonce devant contributeurs de sa campagne de réélection de 2024, lors d'un événement à Freeport, dans le Maine. Le président américain n'a pas donné de détails sur l'accord possible mais de hauts responsables américains travaillent depuis des mois pour parvenir à ce qui serait un accord historique entre les adversaires de longue date.

Pacte de sécurité mutuelle

Le chroniqueur du New York Times Thomas Friedman, dans un article publié jeudi, a déclaré que Biden envisageait de poursuivre un pacte de sécurité mutuelle américano-saoudien qui impliquerait que l'Arabie saoudite normalise ses relations avec Israël. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, l'un des membres de l'administration les plus proches de Biden, était à Djeddah cette semaine avec l'envoyé du Moyen-Orient Brett McGurk pour discuter de la possibilité d'un accord de normalisation, ont déclaré des responsables de la Maison Blanche.

(Saudi Press Agency via AP) Sur cette photo fournie par l'agence de presse saoudienne SPA, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane préside le sommet arabe à Djeddah, en Arabie saoudite.

Les responsables américains considèrent un accord potentiel entre Israël et l'Arabie saoudite comme "possible" après que l'administration de l'ancien Président Donald Trump a conclu des accords similaires entre Israël et le Maroc, le Soudan, Bahreïn et les Émirats arabes unis, nommés "accords d'Abraham".

La paix entre Israël et l'Arabie saoudite, gardienne des deux villes les plus saintes de l'islam, La Mecque et Médine, ouvrirait la voie à la paix entre Israël et l'ensemble du monde musulman, y compris avec des pays immenses comme l'Indonésie et peut-être même le Pakistan. Mais les conditions saoudiennes semblent peu en accord avec la ligne actuelle du gouvernement Netanyahou porté par ses figures d'extrême-droite Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir puisqu'elles comprendraient, entre autres, des gestes forts vis à vis des Palestiniens.