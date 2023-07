Nasrallah menace Israël en cas d'attaque sur le Liban et le Hezbollah

Le chef du Hezbollah a déclaré que "le Liban est attaqué" à sa frontière sud et averti les dirigeants israéliens de « se méfier de toute sottise »

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a averti samedi les dirigeants israéliens de "s'éviter toute sottise" en attaquant le Liban ou le groupe terroriste soutenu par l'Iran, qui, selon lui, "sera prêt, sans hésitation, à répondre".

Dans un discours télévisé commémorant l'Achoura, un jour saint de deuil observé principalement par les musulmans chiites, Nasrallah a déclaré que "le Liban est attaqué" à sa frontière sud.

"L'ennemi occupe toujours une partie de notre terre... et parle effrontément des provocations de la résistance aux frontières", a-t-il affirmé.

Plus tôt cette semaine, des membres armés du Hezbollah en tenue complète et en uniforme ont effectué une patrouille à la frontière israélo-libanaise, près du Moshav Dovev en Haute Galilée. L'armée israélienne a été dépêchée sur les lieux pour prévenir tout incident, dans un contexte particulièrement sensible après les récents événements à la frontière et la crise politique actuelle en Israël. Ce nouvel incident s'inscrit dans le contexte de tensions croissantes à la frontière entre Israël et le Hezbollah, marqué notamment par la diffusion récente d'une vidéo du groupe terroriste simulant une attaque contre l'État hébreu.

L'avant-poste installé par le Hezbollah depuis le mois de mars sur le mont Dov en territoire israélien est au nombre de ces provocations. Début juillet, des responsables sécuritaires israéliens ont confirmé que des hommes du groupe chiite avaient démonté l'une des deux tentes installées sur place, mais que le nombre d'hommes armés qui s'y trouvaient n'avait pas changé.