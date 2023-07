Dubaï : un concert en hommage aux légendes du rock en novembre

Les billets peuvent être réservés dès maintenant sur Platinumlist Tickets

Un grand concert hommage aux légendes du rock britannique se tiendra à Dubaï en novembre prochain. "Rock Dubai" se déroulera le samedi 11 novembre au The Square at ISD à Sports City. Les portes ouvriront à 14h pour une journée réservée à la musique dès de 14h30.

Composé de cinq parties, le spectacle présentera les plus grands tubes de The Beatles, David Bowie, Elton John, Pink Floyd et Queen.

Les billets peuvent être réservés dès maintenant sur Platinumlist Tickets à partir de 36 euros.

Elton John

Par ailleurs, le groupe de hardrock américain KISS se produira à City Walk en octobre et Foo Fighters à Abu Dhabi en novembre.