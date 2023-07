Mahmoud Abbas en Egypte pour une réunion des factions palestiniennes

Le Jihad islamique a annoncé dans un communiqué qu'il boycottait cette réunion

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas est arrivé samedi à Al-Alamein en Egypte pour participer dimanche à une réunion des factions palestiniennes.

M. Abbas "rencontrera son homologue égyptien, le président Abdel Fattah al-Sissi" et "présidera la réunion" des chefs des factions palestiniennes, a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne Wafa.

Samedi matin, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh est arrivé en Egypte à la tête d'une délégation de son mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza.

Abed Rahim Khatib/ Flash90 Le chef du Bureau politique du Hamas Ismail Haniyeh

Le Jihad islamique a annoncé dans un communiqué qu'il boycottait cette réunion pour protester contre la détention de certains de ses membres et de ceux d'autres factions dans les prisons de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie. Les deux principales formations palestiniennes, le Fatah de Mahmoud Abbas et le Hamas, sont en désaccord depuis les élections de 2006 remportées par le Hamas.

L'objectif est de "se mettre d'accord sur un plan national pour faire face aux pratiques extrémistes et à l'agression" d'Israël, de "mettre fin à la division en vue de former un gouvernement palestinien unifié et de tenir des élections présidentielles et législatives".