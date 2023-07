Près d'1 million de personnes ont bénéficié de services chirurgicaux fournis par l'Arabie saoudite dans le monde

Plus de 113 000 chirurgies ont été réalisées dans les pays les plus nécessiteux

Près d'un million de personnes ont bénéficié des services chirurgicaux humanitaires fournis par l'Arabie saoudite dans le monde, selon le porte-parole du King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (KSrelief), Samir Al-Jutaili.

Al-Jutaili a déclaré que les chirurgies volontaires et humanitaires fournies par l'Arabie saoudite ont été mises en œuvre dans plus de 35 pays à travers le monde.

Plus de 113 000 chirurgies ont été réalisées dans les pays les plus nécessiteux, dont des chirurgies à cœur ouvert, des cathéters et des chirurgies oculaires.

Le nombre de campagnes mises en œuvre par KSrelief a jusqu'à présent atteint 403 campagnes, avec un nombre total de volontaires dépassant 52 000.

Les chirurgies oculaires ont contribué à la restauration de la vue de 400 à 450 personnes lors de chaque campagne.