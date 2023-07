Le chef du Hamas appelle à "profiter de la division interne" d'Israël

Selon le leader du Hamas, les Palestiniens sont actuellement dans une "phase exceptionnelle" de la lutte avec l'ennemi

"Nous avons actuellement une opportunité dont il faut profiter pour prendre des décisions, car l'occupation souffre d'une division interne sans précédent, de tensions dans ses relations internationales et d'une incapacité à briser la volonté du peuple palestinien et la résistance croissante des militants", a déclaré le chef du bureau politique du mouvement terroriste palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh lors de la réunion des factions palestiniennes en Égypte.

Selon le leader du Hamas, les Palestiniens sont actuellement dans une "phase exceptionnelle" de la lutte avec l'ennemi. "Nous devons prendre des mesures extraordinaires pour combattre la politique d'Israël et freiner les extrémistes au sein du gouvernement", a-t-il affirmé en soutenant "que le processus de paix était dans une impasse". "Israël en a profité au cours des trente dernières années, et il a transformé notre terre en ghettos et en cantons. Les colonies ont englouti la plupart des terres de Cisjordanie", a-t-il martelé.

Par ailleurs, Haniyeh a souligné qu'il soutenait la demande de l'organisation du Jihad islamique de libérer ses membres arrêtés pour leurs activités contre Israël ou sur la base de leur affiliation politique en précisant qu'il s'agissait d'une demande de toutes les factions palestiniennes. Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est arrivé samedi à Al-Alamein en Egypte pour participer dimanche à une réunion des factions palestiniennes.