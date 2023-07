"Territoire qu'aucun Libanais n'a foulé depuis 2006" : nouvelle provocation du Hezbollah à la frontière nord

Des jeunes Libanais ont franchi la clôture érigée par la FINUL près du village de Ghajar

Des jeunes hommes ont franchi la barrière érigée par la force de la FINUL à la frontière libanaise, près du village de Ghajar, ont rapporté dimanche les médias libanais. Il s'agit d'une zone qui n'avait pas été franchie depuis 2006 et ce en signe de protestation contre la fermeture de la route reliant Wazzani à Al-'Abbasiyya, et pour s'opposer à la présence israélienne présumée dans la partie nord du village de Ghajar.

Selon plusieurs vidéos en ligne, les individus ont brandi des drapeaux du mouvement terroriste Hezbollah, à la frontière avec Israël.

La semaine dernière, des vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux en langue arabe dans lesquelles des membres du Hezbollah, masqués et vêtus d'uniformes militaires, ont effectué une patrouille le long de la barrière frontalière avec Israël.

L'armée israélienne avait déclaré après cet incident que les membres du Hezbollah n'avaient pas franchi la ligne bleue et qu'aucun danger n'était à signaler pour les habitants du nord.

Samedi soir, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a pris la parole pour menacer l'Etat hébreu. Selon lui, le Hezbollah n'"abandonnera pas sa responsabilité en matière de défense et de dissuasion", et ne "baissera pas la tête devant l'entité vaincue". Il a également ajouté que "l'organisation sera prête à tout face au choix d'Israël et traitera chaque erreur qu'il commettra". Concernant les tensions à la frontière libanaise, il a martelé qu'"Israël occupe toujours des parties des terres libanaises". "Israël parle effrontément des provocations du Hezbollah à la frontière, mais fait lui-même des provocations. le Hezbollah au Liban n'hésitera pas et sera prêt à tout développement ou conflit", a-t-il averti.

Shir Torem/Flash90 Le ministre israélien de la Défense Yoav Galant en visite sur une base militaire près de la ville de Jénine en Cisjordanie, le 4 juillet 2023

Dans le même temps, le ministre de la Défense Yoav Gallant a récemment confirmé au commandant du Nord, le général de division Uri Gordin, plusieurs pistes d'actions possibles en réponse au retrait de la tente placée par l'organisation Hezbollah sur le territoire israélien, ou si la situation dans la zone dégénère en combats. Le ministre de la Défense a également donné pour instruction d'augmenter le niveau de préparation à divers scénarios le long de toute la frontière libanaise.