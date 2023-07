Tensions à la frontière avec le Liban : rencontre entre Netanyahou et les responsables sécuritaires

"Une erreur de jugement de Nasrallah peut conduire à une confrontation", ont affirmé les responsables.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu dimanche une réunion d'information avec les hauts gradés de l'armée israélienne et d'autres hauts responsables, à la lumière d'informations faisant état d'une activité accrue du groupe terroriste Hezbollah à la frontière. De hauts responsables de Tsahal ont averti que Nasrallah sentait qu'il pouvait "repousser les limites" avec ses provocations à cause des tensions internes en Israël. Selon eux, le chef du groupe terroriste pense que Jérusalem a perdu sa force de dissuasion, et peut-être militaire, pour mener une éventuelle attaque à ce stade.

Dans le même temps, des hauts responsables ont affirmé à MM. Netanyahou et Gallant qu'"une erreur de jugement de Nasrallah pourrait conduire à une confrontation". Il semble qu'Israël ne soit pas intéressé par une confrontation avec le Hezbollah à ce stade. De plus, sur la base de ses actions récentes à Jénine et à Gaza, l'armée israélienne préférerait faire les choses par surprise - à un moment qui lui convient, rapporte Channel 12.

"Humilier Israël"

Interrogé sur i24NEWS, Ely Karmon, chercheur à l'Institut pour la lutte contre le terrorisme au Centre interdisciplinaire de Herzliya, a mis en cause la stratégie militaire israélienne sur le front nord.

Selon lui, le Hezbollah cherche à "humilier Israël". "Cela avait déjà commencé en 2020 avec les roquettes. Tsahal n'avait pas répondu aux provocations. En juillet 2022, le Hezbollah avait lancé des drones sur le champ gazier de Karish, et maintenant en 2023 avec les tentes", a-t-il rappelé. "C'est étrange ! Israël ne fait rien contre ce qui se passe dans le nord d'Israël et permet au Hezbollah de se préparer a une attaque terrestre. Je ne comprends pas cette stratégie israélienne", a-t-il conclu.