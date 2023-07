Liban : les affrontements dans un camp palestinien se poursuivent

Les affrontements opposent des membres du Fatah, du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, à des groupes islamistes

Les affrontements armés se sont poursuivis lundi à Ain al-Hilweh, le plus grand camp de réfugiés palestiniens dans le sud du Liban, où six hommes armés ont été tués ce week-end, poussant de nombreux habitants à fuir. Les affrontements opposent des membres du Fatah, du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, à des groupes islamistes. Après l'annonce d'un cessez-le-feu dimanche soir, les affrontements à l'arme automatique et à la roquette antichar se poursuivaient par intermittence lundi.

AFP Des combattants dans le camp de réfugiés palestiniens d'Ain al-Hilweh

Des obus sont tombés dimanche à l'extérieur du camp, poussant des commerces et des écoles à fermer leurs portes dans la ville voisine de Saïda, à 43 kilomètres au sud de Beyrouth. Lundi matin, des dizaines d'habitants du camp, la plupart, des femmes et des enfants, fuyaient Ain al-Hilweh, entouré par l’armée libanaise qui n’intervient pas dans les camps palestiniens, laissant les factions palestiniennes assurer la sécurité, selon un accord de longue date.

Les affrontements avaient éclaté à la suite de la mort samedi d'un membre d'un groupuscule islamiste. Par la suite, cinq membres du Fatah dont un responsable militaire ont été tués dans une embuscade. L'Autorité palestinienne a dénoncé dimanche à Ramallah le "massacre odieux et l'assassinat terroriste" des membres du Fatah.

Mahmoud Zayyat (AFP) Un membre du Fatah dans le camp de réfugiés d'Ain Al-Hilweh

Des affrontements entre groupes rivaux ont souvent lieu à Ain al-Hilweh où vivent 54 000 réfugiés palestiniens, auxquels s'ajoutent des milliers d'autres Palestiniens qui ont fui la guerre en Syrie. Le camp abrite également des extrémistes et des fugitifs recherchés par les autorités libanaises.