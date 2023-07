Israël accuse le Hezbollah d'avoir incendié un terrain le long de la frontière nord

Le groupe terroriste libanais financé par l'Iran est souvent vu opérer à la frontière le visage couvert, ont rapporté des témoins en Israël

Des soldats de l'armée israélienne ont affirmé que des membres du Hezbollah avaient incendié un champ à la frontière israélo-libanaise, causant des dommages à un verger de kiwis, a rapporté le site Walla. Selon les mêmes soldats, des membres du Hezbollah ont été régulièrement vus opérer à la frontière avec le visage couvert, ce qui rend plus difficile le suivi et l'identification.

Walla a également révélé que des membres du Hezbollah avaient été vus à la barrière frontalière dimanche soir et y avaient percé un trou. Le groupe terroriste financé par l'Iran a mené des opérations similaires ces dernières semaines et a volé des caméras de sécurité et d'autres équipements militaires, et a même tiré des explosifs, tels que des roquettes, des missiles antichars et des feux d'artifice.

Dimanche soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu une évaluation sécuritaire avec de hauts responsables de la défense, dont le ministre de la Défense Yoav Gallant, le ministre des Affaires stratégiques, le chef d'état-major de Tsahal et les chefs du Mossad et du Shin Bet. Une déclaration à l'issue de la réunion a déclaré que le Premier ministre avait accepté les recommandations et les plans d'action proposés par les responsables de la sécurité. Parmi les sujets à l'ordre du jour figurait les tensions accrues à la frontière nord.

Vendredi dernier, la division du renseignement de Tsahal a admis que l'Iran et le Hezbollah surveillaient de près les troubles internes en Israël marqués par la réforme judiciaire. Le chef du groupe terroriste, Hassan Nasrallah, a averti samedi les dirigeants israéliens de "se méfier" des attaques contre le Liban ou le Hezbollah, affirmant que ses agents "seront prêts, sans hésitation, à affronter toute erreur ou folie".