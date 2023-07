Les Emirats proposent des conditions de travail avantageuses aux médecins qui veulent quitter Israël

La situation actuelle en Israël est préoccupante en raison de la pénurie de médecins, selon le rapport de l'OCDE

La liste des médecins qui envisagent de quitter Israël à cause de la réforme judiciaire du gouvernement s'allonge et les responsables émiratis ont commencé à les approcher avec des offres alléchantes.

Plusieurs milliers de médecins qui souhaitent quitter l'Etat hébreu se sont réunis dans des groupes WhatsApp, où ils ont récemment commencé à recevoir des offres officielles de travail dans les Etats du Golfe. Les hôpitaux du Bahreïn et des Émirats arabes unis leur ont notamment fait des propositions qui comprennent un salaire trois fois plus élevé qu'en Israël, un cadre éducatif pour les enfants et un logement.

JOSEPH BARRAK / AFP Hôpital américain à Dubaï

Chaque jour, des médecins israéliens demandent à s'installer dans l'un de ces pays ainsi qu'aux États-Unis, au Portugal, en Nouvelle-Zélande et au Canada. Si cela se produit réellement, le système de santé en Israël déjà en difficulté s'effondrera complètement. La situation actuelle en Israël est très grave et il y a une pénurie de médecins, selon le rapport de l'OCDE.

Israël compte 10 % de médecins en moins pour 1 000 habitants par rapport à la moyenne des pays développés. Alors qu'en Israël, il y a 3,3 médecins pour 1 000 habitants, la moyenne de l'OCDE est de 3,7.

Les taux d'occupation dans les services internes sont supérieurs à 100 % dans la plupart des hôpitaux, tandis qu'à l'hôpital Hillel Yaffe à Hadera, le taux d'occupation est de 109 %, au centre médical de Galilée à Nahariya, le taux d'occupation atteint les 114 % et à l'hôpital Beilinson de Petah Tikva les 133 %.