Le Hamas publie des informations inédites sur l'enlèvement du soldat Hadar Goldin

Malgré les nombreux pourparlers tenus avec le Hamas au fil des ans, Israël n'est jamais parvenu à récupérer le corps d'Hadar Goldin

La branche armée du Hamas a publié ce mardi de nouvelles informations sur la capture du soldat israélien Hadar Goldin dans la bande Gaza en 2014, en pleine opération "Bordure protectrice".

"Ce jour marque l'anniversaire de la capture de l'officier sioniste, Hadar Goldin, qui a eu lieu au 26e jour de la guerre de 2014, après qu'un groupe des Brigades Al-Qassam s'est retrouvé face à une force sioniste qui a pénétré à plus de deux kilomètres à l'est de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza", ont déclaré les Brigades Azzedine Al-Qassam sur leur site Internet où l'on voit une photo de l'arme présumée du soldat israélien disparu.

"Dans la nuit du vendredi 1er août 2014, les forces ennemies, profitant des discussions sur un supposé cessez-le-feu humanitaire, ont pénétré à plus de deux kilomètres à l'est de Rafah où elles ont été prises en embuscade par des moudjahidines. L'affrontement a débuté vers sept heures du matin, c'est-à-dire avant la trêve présumée, tandis que les avions et l'artillerie ennemis ont tiré sur des civils après 10 heures du matin, en violation flagrante de cette trêve, sous le prétexte que l'ennemi cherchait un soldat porté disparu", a détaillé le groupe terroriste. "Al-Qassam n'avait alors aucune connaissance de quoi que ce soit concernant un soldat disparu : ni les circonstances de sa disparition ni l'endroit où il se trouvait", a-t-il ajouté.

Clause 27A sur la loi de reproduction de contenu La photo de l'arme du soldat Hadar Goldin publiée par le Hamas

Les Brigades Al-Qassam ont également précisé que lors de ses recherches, l'armée israélienne avait retrouvé le corps de Walid Masoud, un membre du commando ayant tendu une embuscade à Hadar Goldin et ses compagnons d'armes, et qu'il l'avait pris pour celui d'un soldat car il était vêtu d'un uniforme de Tsahal. En raison de cette confusion, Tsahal avait mis deux heures avant de lancer l'opération de recherche d'Hadar Goldin. C'est la première fois qu'une telle information est relayée.

En 2022, à l'occasion du 35e anniversaire de la fondation du Hamas, les Brigades Azzedine Al-Qassam avaient révélé s'être emparé d'un fusil portant le numéro d'identification 42852351 lors de la capture de l'officier Hadar Goldin, celui dont ils viennent de republier la photo sur leur site.

Olivier Fitoussi / Flash90 Les parents, les membres de la famille et les amis du soldat de Tsahal Hadar Goldin assistent à une manifestation le 20 juin 2021.

Malgré les nombreux pourparlers tenus avec le Hamas au fil des ans par l'intermédiaire de l'Égypte et du Qatar, Israël n'est jamais parvenu à récupérer le corps d'Hadar Goldin, qui se trouve toujours aux mains de l'organisation terroriste, tout comme la dépouille d'Oron Shaoul, un autre soldat de Tsahal mort à Gaza durant l'opéation "Bordure protectrice".

Dans une énième tentative pour obtenir des instances internationales qu'elles fassent pression sur le groupe palestinien, la mère d'Hadar Goldin, Leah, s'est rendu aux Nations unies la semaine dernière à New York aux côtés du président israélien Isaac Herzog.