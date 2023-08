Le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré lundi qu'Israël "était plus proche que jamais d'un accord de paix avec l'Arabie saoudite"

Alors qu'un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite serait sur la bonne voie, Jérusalem ferait pression afin que l'entente soit conclue avant les prochaines élections américaines prévues d'ici un an et demi. L'État hébreu craint en effet qu'un changement à la Maison Blanche ne remette en question le soutien du Congrès américain aux concessions envers le royaume saoudien qu'impliquerait un tel accord.

Les demandes présentées par les Saoudiens aux Américains afin de normaliser les relations avec Israël sont effectivement sensibles, incluant la fourniture d'armements avancés, une alliance de défense et un soutien américain au programme nucléaire civil du royaume.

"Il serait possible de récolter suffisamment de voix républicaines pour soutenir l'accord pendant le mandat de Joe Biden en raison de leur soutien à Israël, mais il sera beaucoup plus difficile de convaincre les démocrates de soutenir un tel accord si les trois personnes qui lui sont associées sont Donald Trump, Mohammed ben Salman et Benjamin Netanyahou", a déclaré une source impliquée dans les pourparlers au journal Haaretz.

En Israël, on estime ainsi qu'un soutien important du lobby pro-israélien à Washington aidera à mobiliser suffisamment de voix républicaines pour atteindre la majorité requise, et ce malgré la réticence des républicains à accorder au président Biden une réalisation significative en politique étrangère avant les élections présidentielles. Le sénateur républicain Lindsey Graham a notamment confirmé en avril qu'il soutiendrait un accord américano-saoudo-israélien, si l'administration Biden en formulait un.

Lundi, on a appris que le chef du Mossad, David Barnea, s'était rendu secrètement à Washington il y a environ deux semaines, afin de présenter la position israélienne concernant les exigences saoudiennes, en particulier en ce qui concerne son programme nucléaire civil. Le même jour, le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a déclaré dans une interview qu'Israël "était plus proche que jamais d'un accord de paix avec l'Arabie saoudite".