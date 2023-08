"Les ennemis de l'Iran préparent une insurrection" (chef des Gardiens de la révolution)

Téhéran redoute un regain de tension à l'approche de l'anniversaire de la mort de Mahsa Amini

Le commandant des Gardiens de la révolution iraniens, le général Hossein Salami, a averti mardi que des ennemis de l'Iran préparaient une "sédition" à l'approche de l'anniversaire des manifestations de l'année précédente, selon les informations d'Iran International. S'exprimant lors d'une conférence des responsables de la milice paramilitaire Basij à Téhéran, le général Salami a déclaré que l'ennemi avait subi une défaite écrasante lors des manifestations de l'année dernière, qualifiées d'"émeutes".

AP Photo Des femmes fuient la police anti-émeute lors d'une manifestation pour protester contre la mort de Mahsa Amini, 22 ans lors de son arrestation par la police des mœurs la semaine dernière en Iran, lundi 19 septembre 2022

Il a ajouté que ces ennemis ne réussiraient pas à inciter à la sédition en raison de la "préparation et de la vigilance" de la République islamique. Selon lui, "la solution à ces complots est la prévention".

Il a également souligné le rôle crucial de la milice Basij et des Gardiens de la révolution lors des manifestations massives de l'année dernière, qui "se sont tenus aux côtés du peuple, qui ont révélé les complots de l'ennemi et remporté la victoire avec ingéniosité et persévérance"

Le général Salami a décrit les manifestations de l'année dernière comme "la bataille mondiale la plus grave, la plus dangereuse, la plus sérieuse, la plus inégale et la plus massive" contre la République islamique.

Les troubles avaient commencé après la mort de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, décédée le 16 septembre de l'année précédente suite à son arrestation pour avoir prétendument enfreint les règles vestimentaires strictes imposées aux femmes par le régime. La répression des manifestations par le gouvernement avait entraîné des centaines de morts, y compris des membres des forces de sécurité, ainsi que des milliers d'arrestations.

Depuis longtemps, les autorités iraniennes, y compris le guide suprême Ali Khamenei, accusent des "puissances étrangères hostiles" d'attiser les troubles internes. En juin, les services de renseignement iraniens avaient accusé 20 pays, dont Israël, d'être impliqués dans les manifestations nationales. Parmi les autres pays cités figuraient les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Canada, la Belgique, l'Italie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.